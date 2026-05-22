Villa Serughina, situata in una zona di campagna, ha una storia che affonda le radici nel passato aristocratico della regione. I nobili proprietari di questa villa ricevevano incarichi e favori da parte di figure storiche come Cesare Borgia, noto condottiero e figura di rilievo nel Rinascimento. Nel corso del tempo, l'edificio ha subito trasformazioni, passando da residenza privata a scuola elementare, cambiando così funzione e destinazione. La villa conserva elementi architettonici che testimoniano il suo passato e le sue vicissitudini nel corso dei secoli.

? Punti chiave Chi erano i nobili proprietari che ricevevano incarichi da Cesare Borgia?. Come ha fatto una villa aristocratica a diventare una scuola elementare?. Cosa nasconde il piccolo oratorio situato nel parco della dimora?. Perché la facciata della villa è rivolta in una direzione diversa?.? In Breve Visite guidate domenica 24 maggio ore 10 e 11 a Villafranca. Guida il progetto Jacopo Leonardo insieme a Tadolini, Viroli e Zelli. Villa Serughina ospitava una scuola elementare negli anni 1970. Patriziato Serughi citato con Lodovico e Bernardino nel 1500 e 1513. Filippo Tadolini e Gabriele Zelli guideranno due gruppi di visitatori nella prossima domenica 24 maggio alle ore 10 e alle 11 presso Villa Serughina, nella frazione di Villafranca a Forlì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Serughina: viaggio tra storia e segreti di Angelo Masini

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