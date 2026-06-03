Nella zona universitaria, portici, palazzi e colonne sono coperti da scritte, tag e disegni di vario genere. Le superfici sono state imbrattate con graffiti, creando un aspetto trasandato e compromettendo l'estetica degli edifici. Le scritte e i disegni si trovano ovunque, senza che siano stati ripuliti o rimossi. La presenza di questi imbrattamenti è evidente e continua a crescere nel tempo, alterando il decoro della zona.

È imbrattata e ’soffocata’ da graffiti, scritte e imbrattamenti di ogni tipo, con i tag che fanno da padroni lungo metri e metri di muri, facciate e colonne: l’immagine che la nostra passeggiata ci restituisce è quella di una zona universitaria attanagliata dal vandalismo grafico, che ricopre l’intonaco e la tinteggiatura della maggior parte degli edifici che si trovano nell’area, anche ultimamente presi di mira dai vandali, che hanno lasciato scritte contro l’università, inneggiando ad Hamas, e minacce rivolte anche al sindaco Matteo Lepore. Il nostro viaggio nel perimetro della cittadella universitaria si concentra su vicolo de’ Facchini, all’angolo con via Marsala, dove nel 2021 i residenti hanno ritinteggiato diverse pareti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viaggio nella zona universitaria. Scritte, tag e disegni ovunque. Deturpati portici, palazzi e colonne

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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