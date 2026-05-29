A San Donato si segnalano problemi di sicurezza legati a baby gang armate di coltelli, gruppi di giovani ubriachi nelle ore notturne davanti alla biblioteca del polo di Novoli e posteggi selvaggi nell’area universitaria. La zona è caratterizzata da notti disturbate e assenza di servizi igienici nel parco locale. La situazione è oggetto di segnalazioni da parte dei residenti e delle forze dell’ordine.

Firenze, 29 maggio 2026 – Dai gruppi che di notte si ubriacano davanti alla biblioteca del polo di Novoli all’assenza di bagni nel parco di San Donato, dalle baby gang armate di coltelli ai posteggi selvaggi nell’area universitaria. È stato un incontro molto partecipato quello che si è svolto ieri sera nella sede dell’associazione Piazza San Donato, organizzato insieme al neo-costituito comitato di vicinato Villa Demidoff. Importanti gli impegni presi dall’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio, presente insieme al presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro. L’assessore ha annunciato che aprirà un confronto con la rettrice affinché il polo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rabbia di San Donato: “Baby gang, coltelli, notti insonni per ubriachi molesti nella zona universitaria”

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TERRORE SUL TRENO: BABY GANG DI 15 RAGAZZINI PICCHIA UN 24ENNE. IL GRAVE FATTO A LECCE

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