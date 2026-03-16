spuntano droga e armi nella zona universitaria un arresto e una denuncia

Nella zona universitaria sono stati trovati droga e armi durante controlli di polizia. Un uomo è stato arrestato, un altro denunciato e tre persone sono state segnalate alla Prefettura. Le forze dell'ordine hanno condotto le operazioni per verificare la presenza di sostanze e strumenti illegali nella zona. L'intervento si è concluso con questi provvedimenti ufficiali.

Un arresto, una denuncia e tre segnalazioni alla Prefettura: questo il risultato dei controlli nella notte tra venerdì e sabato messi in atto dai carabinieri di Bologna Centro stazione Indipendenza assieme ai militari della Sio (Squadra intervento operativo) 5° reggimento carabinieri Emilia-Romagna, impegnati nel cosiddetto servizio ’ad alto impatto’. In piazza Scaravilli hanno notato un ragazzo dal comportamento sospetto, che vedendo i militari dell’Arma ha cercato di scappare: ma è stato bloccato poco dopo e addosso gli hanno trovato tre involucri per un totale di 24 grammi di hashish, oltre a 75 euro in banconote di vario taglio, denaro ritenuto frutto dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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