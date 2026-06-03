Viaggio nel tempo tra i castelli più belli del novarese | le dimore storiche da scoprire il 7 giugno

Il 7 giugno si terrà un appuntamento con Castelli Aperti, la rassegna che da oltre trent’anni apre le porte di castelli e dimore storiche nel novarese. L’iniziativa permette di visitare alcune delle residenze più affascinanti della zona, offrendo un viaggio tra storia e arte. Le dimore saranno accessibili al pubblico in questa giornata dedicata alla scoperta del patrimonio storico piemontese. L’evento si inserisce nel calendario della manifestazione che promuove il patrimonio culturale locale.

Prosegue Castelli Aperti, la rassegna che da più di trent'anni permette di scoprire l'immenso patrimonio storico, culturale e artistico piemontese. Dai castelli alle ville storiche, dai musei ai borghi, dalle torri ai giardini secolari, Castelli Aperti invita il visitatore a immergersi nelle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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