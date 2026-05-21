Calabria 20 dimore storiche gratis | un viaggio tra palazzi e castelli

In Calabria, domenica 24 maggio, sarà possibile visitare gratuitamente venti dimore storiche, tra palazzi e castelli. L’iniziativa coinvolge edifici privati che si apriranno al pubblico senza costi. Tra le strutture coinvolte ci sono castelli medievali e antichi palazzi distribuiti in diverse zone della regione. L’evento offre l’opportunità di scoprire luoghi di interesse storico e architettonico, molti dei quali normalmente non sono accessibili al pubblico. La lista completa delle dimore e delle loro ubicazioni sarà resa nota nelle comunicazioni ufficiali.

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? Domande chiave Quali palazzi privati apriranno le porte gratuitamente domenica 24 maggio?. Dove si trovano i castelli medievali inclusi nel tour gratuito?. Come possono queste dimore private generare sviluppo per i borghi calabresi?. Chi gestisce la manutenzione di questi tesori architettonici nascosti?.? In Breve Evento organizzato dall'Associazione Dimore Storiche Italiane il 24 maggio 2026.. Itinerari gratuiti coinvolgono province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Cosentino.. Visite includono Palazzo Provenzano, Villa Cefaly, Tenuta Ciminata Greco e Castello Sangineto.. Obiettivo valorizzazione turistica capillare tra borghi come Marcellinara, Aiello Calabro e Locri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, 20 dimore storiche gratis: un viaggio tra palazzi e castelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Dimore storiche aperte il 24 maggio 2026: castelli, ville e palazzi gratis da visitare anche nel Lazio Giornata dimore storiche, oltre 90 aprono in Toscana per le visiteOltre 90 dimore storiche apriranno le porte ai visitatori in Toscana domenica 24 maggio in occasione della XVI edizione della Giornata nazionale ad esse dedicate, evento annuale promosso dall'Adsi, As ... ansa.it Dimore storiche in Calabria, il passato che vive. E domenica in 20 saranno visitabiliElisabetta Biffis Taccone, presidente Adsi, alla guida della Tenuta Acton di Cannavà, a Rizziconi: La sfida è riuscire ad integrarle nella strategia regionale dedicata ai borghi e alle aree interne ... msn.com