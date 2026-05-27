Castelli Aperti nel ponte del 2 giugno il fascino della storia a due passi da casa | le dimore visitabili nel novarese

Durante il ponte del 2 giugno, i castelli del Piemonte rimarranno aperti al pubblico offrendo visite guidate, eventi e iniziative speciali. Le dimore storiche nel novarese saranno accessibili per scoprire il patrimonio culturale della zona. Le strutture saranno visitabili senza restrizioni, con orari e programmi specifici previsti per ciascuna. Nessuna modifica alle modalità di accesso o restrizioni particolari sono state comunicate.

Con l'arrivo del ponte del 2 giugno i castelli del Piemonte aprono le loro porte al pubblico con visite, eventi e iniziative speciali dedicate alla scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio. Domenica 31 maggio e martedì 2 giugno numerose dimore storiche, fortezze e residenze. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Castelli Aperti torna nel novarese: tre dimore da sogno aprono le porte domenica 24 maggioDomenica 24 maggio, nel novarese, tre dimore storiche apriranno le porte al pubblico nell’ambito di Castelli Aperti.

Torri, fortezze e giardini storici: la guida ai Castelli Aperti nel Torinese per il ponte del 2 giugnoDurante il ponte del 2 giugno, i castelli del Piemonte apriranno le loro porte al pubblico con visite guidate, eventi e iniziative speciali.

Temi più discussi: Torri, fortezze e giardini storici: la guida ai Castelli Aperti nel Torinese per il ponte del 2 giugno; Castelli aperti; Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, luoghi da sogno; Castelli Aperti: le dimore aperte domenica 31 maggio e martedì 2 giugno.

Torri, fortezze e giardini storici: la guida ai Castelli Aperti nel Torinese per il ponte del 2 giugnoCon l’arrivo del ponte tra fine maggio e la Festa della Repubblica, i castelli del Piemonte aprono le loro porte al pubblico con visite, eventi e iniziative speciali dedicate alla scoperta del patrimo ... torinotoday.it

Castelli Aperti, gli appuntamenti del 31 maggio e del 2 giugno nella GrandaDimore storiche, fortezze e residenze accoglieranno visitatori e famiglie per un viaggio tra arte, storia, giardini e tradizioni ... cuneodice.it