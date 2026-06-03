Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 3 giugno 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta diverse criticità. Sono segnalate code e rallentamenti su alcune arterie principali, con traffico intenso in direzione del centro e in uscita dalle zone periferiche. La circolazione risulta regolare in altre tratte, mentre alcuni percorsi sono soggetti a restringimenti temporanei. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di strade.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle redazioni di altra l'infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo ABS code per incidente tra Formello Cesano verso Viterbo ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti per traffico intenso tra Laurentina e Appia andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo Anche qui si rallenta tra Togliatti e Tor Cervara verso raccordo anulare su Rinaldo D'Aquino code per incidente tra rotatoria per via Dante da Maiano e la rotonda per la Nomentana verso quest'ultima è un argomento con la ferrovia Roma Viterbo dovete 9 giugno entra in vigore l'orario estivo Inoltre sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 3 giugno 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala traffico intenso sulla rete stradale della regione Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 10:25Alle ore 10:25 del 3 giugno 2026, la redazione di Astral infomobilità ha segnalato un servizio relativo alla viabilità nella regione Lazio.

Temi più discussi: Infrastrutture pubbliche e sociali e Viabilità e mobilità: disponibile il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni del Lazio; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 20 | 25.

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