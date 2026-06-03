Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 10 | 25

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 3 giugno 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala traffico intenso sulla rete stradale della regione Lazio.

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Regione Lazio, bando da 27 milioni per strade, scuole e piazze: i comuni possono fare domandaLa Pisana stanzia oltre 27 milioni a fondo perduto per opere pubbliche nei comuni laziali nel triennio 2026-2028. Domande dal 10 giugno al 27 luglio 2026 ... romatoday.it