Alle 07:25 del 3 giugno 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala traffico intenso sulla rete stradale della regione Lazio. Si registrano rallentamenti e code in diverse arterie principali, con alcune aree che presentano congestione. La situazione riguarda principalmente le vie di accesso alla città e le strade centrali, dove si accumulano veicoli in attesa di scorrimento. Nessuna informazione su incidenti o chiusure temporanee.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria del territorio complice anche il maltempo prudenza Infatti per allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste per la giornata di oggi sulla nostra regione precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale in particolari settori orientali veniamo il traffico sul Raccordo Anulare codini interna tra le uscite caselline a Piano esterna si rallenta dalla Salaria Casal del Marmo poi dal Aurelia a Pescaccio anche dalla Prenestina da Nomentana incolonnamenti sulla Urbano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 07:25

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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