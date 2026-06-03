Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 3 giugno 2026, la viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La piattaforma ha diffuso le ultime notizie sul traffico e sulle condizioni delle strade, fornendo informazioni in tempo reale ai cittadini. Nessun dettaglio specifico sulle criticità o sugli interventi in corso è stato comunicato in questa versione dell’aggiornamento.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio sulla statale Pontina si è risolto l'incidente avvenuto in precedenza circolazione momento scorrevole tra Castel di Decima Castel Romano verso Latina più avanti sempre in direzione Latina segnaliamo nuovo incidente che provoco dell'altezza di via di Trigoria andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna cosa tratti per traffico sulla Roma Fiumicino all'appia è più avanti tra Prenestina Nomentana in internet così attratti da Aurelia Cassia è più avanti gira lenta della Cassia bis e Salaria a seguire si rallenta dalle uscite lo Mentana è Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 08:40Il servizio di Astral infomobilità segnala condizioni di traffico sulla rete stradale di Roma e del Lazio alle 8:40 del 3 giugno 2026.

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in un ... romadailynews.it

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