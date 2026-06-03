Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 09 | 40

La rete di viabilità a Roma e nel Lazio è monitorata dall'Astral infomobilità. Alle 09:40 del 3 giugno 2026, aggiornamenti sulla situazione del traffico sono disponibili attraverso il servizio di informazione. Non sono state segnalate chiusure o incidenti significativi al momento. La piattaforma fornisce dati in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria del territorio a complicare la situazione anche l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio per la giornata di oggi sono previste sulla nostra regione precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale in particolare sui settori orientali dicevamo traffico intenso diamo uno sguardo alle consolari in entrata a Roma era lentamente con gli interessa nulla Aurelia da via Malagrotta via tajani la Cassia e la Flaminia a partire rispettivamente da Olgiata è da Prima. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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