Il servizio di Astral infomobilità segnala condizioni di traffico sulla rete stradale di Roma e del Lazio alle 8:40 del 3 giugno 2026. Non sono state riportate chiusure o incidenti significativi. La comunicazione si rivolge agli utenti con aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità e sulla mobilità locale. Nessuna informazione aggiuntiva sulle condizioni attuali delle strade o eventuali disagi.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il meteo prudenza per le sta dalla diramata dalla Protezione Civile del Lazio per la giornata di oggi sono previste sulla nostra regione precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale in particolare sui settori orientali veniamo al traffico intenso sul Raccordo Anulare code a tratti interna tra le uscite diramazione Roma nord e Tiburtina poi code dalla Casilina la Pierre allentamenti tra Laurentina e Roma Fiumicino e Aurelia e Casal del Marmo in esterna cosa tratti dalla Salaria Pescaccio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 08:40

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