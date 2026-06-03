Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 19 | 10

Da romadailynews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19:10 del 3 giugno 2026, il servizio di infomobilità della Regione Lazio segnala problemi sulla Cassia bis a Roma.

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Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con la Cassia bis dove si è risolto l'incidente con precedenza a momento il traffico è scorrevole tra Raccordo Anulare e via di Santa Cornelia verso Viterbo ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Qual è attratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e diramazione Roma sud e più avanti da Prenestina 90 interno a poter Aurelia Cassia a seguire si rallenta tra Cassia bis e Salaria è più avanti con te tra Nomentana Roma Teramo ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud quiko.de tra Tor Vergata Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla Roma Fiumicino code. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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