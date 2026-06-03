Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 19 | 10

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con la Cassia bis dove si è risolto l'incidente con precedenza a momento il traffico è scorrevole tra Raccordo Anulare e via di Santa Cornelia verso Viterbo ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Qual è attratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e diramazione Roma sud e più avanti da Prenestina 90 interno a poter Aurelia Cassia a seguire si rallenta tra Cassia bis e Salaria è più avanti con te tra Nomentana Roma Teramo ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud quiko.de tra Tor Vergata Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla Roma Fiumicino code. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 3 giugno 2026, Astral infomobilità segnala diverse criticità sulla viabilità romana e nel Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 10:25Alle ore 10:25 del 3 giugno 2026, la redazione di Astral infomobilità ha segnalato un servizio relativo alla viabilità nella regione Lazio.

Temi più discussi: Infrastrutture pubbliche e sociali e Viabilità e mobilità: disponibile il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni del Lazio; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 20 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in un ... romadailynews.it

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