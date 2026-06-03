Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 3 giugno 2026, Astral infomobilità segnala diverse criticità sulla viabilità romana e nel Lazio. Si registrano rallentamenti e code in alcune arterie principali, con congestioni in entrambe le direzioni. La circolazione è rallentata anche sulle strade secondarie, mentre alcune zone presentano deviazioni temporanee. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure complete. La situazione potrebbe evolversi nel corso della giornata.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria del territorio a complicare la situazione anche l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio per la giornata di oggi sono previste sulla nostra regione precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale in particolare sui settori orientali dicevamo traffico intenso diamo uno sguardo alle consolari in entrata a Roma era lentamente con gli interessa nulla Aurelia da via Malagrotta via tajani la Cassia e la Flaminia a partire rispettivamente da Olgiata è da Prima. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 09:10Alle 09:10 di questa mattina, la regione Lazio ha diffuso l’aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma.

Temi più discussi: Infrastrutture pubbliche e sociali e Viabilità e mobilità: disponibile il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni del Lazio; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 20 | 25.

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