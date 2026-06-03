Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 18 | 40

Da romadailynews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il servizio di Astral infomobilità ha segnalato un intervento lungo la Cassia bis, una delle strade di Roma. La comunicazione risale alle 18:40 del 3 giugno 2026. La segnalazione riguarda possibili disagi o lavori in corso sulla tratta, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulla durata. Non sono stati forniti aggiornamenti successivi o indicazioni specifiche per gli automobilisti.

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