Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 18 | 40

Il servizio di Astral infomobilità ha segnalato un intervento lungo la Cassia bis, una delle strade di Roma. La comunicazione risale alle 18:40 del 3 giugno 2026. La segnalazione riguarda possibili disagi o lavori in corso sulla tratta, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulla durata. Non sono stati forniti aggiornamenti successivi o indicazioni specifiche per gli automobilisti.

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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