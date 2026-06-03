Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 18 | 10

Da romadailynews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18:10 del 3 giugno 2026, Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La rete stradale presenta alcune deviazioni e rallentamenti, senza segnalare incidenti gravi o chiusure significative. Le autorità continuano a monitorare il traffico e a fornire aggiornamenti in tempo reale tramite i propri canali ufficiali. Nessuna informazione su interventi straordinari o situazioni di emergenza al momento.

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Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in un incidente la causa delle code tra Selva Candida e Boccea sempre in esterna ma qui per traffico intenso Ci sono code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud in interna si sta coda tra la cassa e la Salaria più avanti tra la Nomentana all'uscita Prenestina nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina un incidente causa rallentamenti tra Castel Romano e Pomezia in direzione di mattina mentre a nord della capitale sulla Cassia bis è un ulteriore incidente la causa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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