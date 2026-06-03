Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 3 giugno 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata segnalata da Astral infomobilità. La piattaforma ha diffuso aggiornamenti sul traffico e le condizioni stradali in tempo reale, fornendo indicazioni sulla situazione attuale lungo le principali arterie della regione. Nessuna informazione specifica su incidenti o chiusure è stata comunicata. La rete di monitoraggio continua a trasmettere dati per aggiornare gli automobilisti.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento sulla Cassia bis a causa di un incidente ci sono ancora lunghe code all'altezza dello svincolo del raccordo in direzione di Viterbo su raccordo anulare in carreggiata esterna Coda a tratti per traffico intenso dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud si sta situazione in interna tra casse Salaria Più avanti si rallenta con code tra Nomentana e Roma Teramo sul tratto Urbano della Roma Teramo code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima causa di un incidente all'interno della galleria è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 10:25Alle ore 10:25 del 3 giugno 2026, la redazione di Astral infomobilità ha segnalato un servizio relativo alla viabilità nella regione Lazio.

Temi più discussi: Infrastrutture pubbliche e sociali e Viabilità e mobilità: disponibile il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni del Lazio; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 20 | 25.

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