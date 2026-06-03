Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 3 giugno 2026, si sono registrati problemi di viabilità a Roma e nel Lazio. Secondo le relazioni di Astral Infomobilità, un servizio della regione, ci sono state difficoltà nella circolazione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o sull'entità del disagio. La situazione è monitorata e aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Astral infomobilità ritrovati dalle relazioni di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio avremo quella Cassia bis Dopo un incidente provocato dall' altezza di Prima Porta verso Viterbo ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso della Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud in interna quelle tre casse Salaria è più avanti rallentamenti con code tra Nomentana e Roma erano sul tratto Urbano della Roma Teramo fuori tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima in direzione opposta e rallentamenti tra Togliatti e Tor Cervara Dammi un argomento con la ferrovia Roma Viterbo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 3 giugno 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala traffico intenso sulla rete stradale della regione Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 10:25Alle ore 10:25 del 3 giugno 2026, la redazione di Astral infomobilità ha segnalato un servizio relativo alla viabilità nella regione Lazio.

Temi più discussi: Infrastrutture pubbliche e sociali e Viabilità e mobilità: disponibile il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni del Lazio; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 20 | 25.

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