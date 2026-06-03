Alle 13:25 di oggi, sulla rete stradale di Roma e del Lazio, si registrano alcune criticità segnalate da Astral. La situazione riguarda principalmente traffico intenso in alcune zone centrali della città, con rallentamenti e code. La segnalazione si riferisce a un servizio di informazione in tempo reale fornito dalla piattaforma Astral infomobilità, che monitora le condizioni della viabilità locale.

Astral infomobilità assoluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulle capitali danni causati da un nubifragio e da una tromba d'aria hanno avuto ripercussioni sulla viabilità nel quadrante nord-est della capitale alberi caduti nelle zone di Jonio Conca d'Oro la situazione sta tornando lentamente alla normalità Tuttavia permangono sulla tangenziale est code dalla Tiburtina la Salaria in direzione dello Stadio Olimpico in direzione San Giovanni tra Corso Francia e salariale altre notizie al trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo il servizio in.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 13:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 3 giugno 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala traffico intenso sulla rete stradale della regione Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 10:25Alle ore 10:25 del 3 giugno 2026, la redazione di Astral infomobilità ha segnalato un servizio relativo alla viabilità nella regione Lazio.

Temi più discussi: Infrastrutture pubbliche e sociali e Viabilità e mobilità: disponibile il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni del Lazio; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-06-2026 ore 20 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 12:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il meteo allerta gialla quella diramata ... romadailynews.it

RadioRoma.it (@radioromait) / Posts / X x.com

Agricoltura Lazio, oltre 17 milioni per messa in sicurezza e accessibilità strade ruraliNewTuscia – ROMA – La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubbli ... newtuscia.it