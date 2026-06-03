Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 12 | 25

Il 3 giugno 2026 alle 12:25, Astral Infomobilità ha pubblicato un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha rilevato un servizio di informazioni sulla mobilità fornito dalla regione, senza dettagli specifici sui dati o le eventuali criticità segnalate. L'informazione riguarda la situazione del traffico e le eventuali variazioni nella viabilità della zona, aggiornate in tempo reale attraverso il servizio dedicato.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il meteo allerta gialla quella diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste sulla nostra regione per la giornata di oggi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale in particolare sui settori orientali a tal proposito una tromba d'aria ha coinvolto il quadrante nord-est della capitale i danni causati dal maltempo alberi caduti nelle zone di Ionio e Conca d'Oro con conseguenti ripercussioni sulla viabilità nell'area prestare attenzione le altre notizie al trasporto ferroviario sulla tratta urbana... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 3 giugno 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala traffico intenso sulla rete stradale della regione Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 10:25Alle ore 10:25 del 3 giugno 2026, la redazione di Astral infomobilità ha segnalato un servizio relativo alla viabilità nella regione Lazio.

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