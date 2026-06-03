Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 3 giugno 2026, l'Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sullo stato del traffico e eventuali interruzioni o disagi sulle principali strade della zona di Roma. L'aggiornamento viene trasmesso regolarmente per informare gli automobilisti e facilitare la pianificazione degli spostamenti. La comunicazione è rivolta agli utenti che si affidano ai canali di Astral per ricevere notizie sulla mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare interna code tra le uscite stessa l'aria qui anche per un'auto in panne a seguire rallentamenti ma per traffico intenso tra Casilina e a Pian esterna si rallenta tra Ostiense diramazione Roma Sud sulla tratto Urbano della Roma Teramo code da Portonaccio al bivio per la testa direzione centro Cambiamo argomento il trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo il servizio è fermo in entrambe le direzioni la causa un albero caduto sulla linea aerea tra Monte antenne e gli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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