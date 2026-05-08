? Punti chiave Come cambieranno le sale cinematografiche lucane con questo nuovo progetto?. Chi gestirà concretamente la direzione artistica degli eventi nei borghi?. Quali requisiti devono rispettare gli esercenti per entrare nella short list?. Come verranno abbattute le barriere per far tornare il pubblico in sala?.? In Breve Finanziamento tramite Programma Operativo Complementare Basilicata 2014–2020 Asse 5 Azione 8.. Scadenza prima valutazione candidature via PEC entro le ore 14:00 del 15 maggio 2026.. Esercenti lucani forniscono spazi e personale per masterclass e incontri con cast.. Obiettivo inclusione sociale tramite partecipazione agevolata per diverse fasce di pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: il cinema diventa centro sociale con Meet us at Cinema

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