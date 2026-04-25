Cinema | il potere terapeutico dello schermo contro lo stress

Una recente ricerca condotta dall'University College London ha analizzato gli effetti della visione di film sul benessere psicofisico, evidenziando come il cinema possa contribuire a ridurre lo stress. Lo studio ha osservato che trascorrere del tempo davanti allo schermo può migliorare l’umore e favorire il rilassamento, offrendo un modo semplice per affrontare le tensioni quotidiane. I risultati suggeriscono che il cinema può avere un ruolo positivo nel trattamento dello stress.

?? Cosa sapere Ricerca University College London evidenzia benefici della visione cinematografica per lo stress psicofisico. L'iniziativa MediCinema utilizza il linguaggio filmico come supporto nei percorsi di cura ospedalieri. I ricercatori dell’University College London hanno evidenziato nel 2020 come la frequenza con cui si sceglie di andare al cinema possa favorire un miglioramento dello stato psicofisico, offrendo uno strumento concreto per gestire lo stress e le tensioni accumulate. No .🔗 Leggi su Ameve.eu

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