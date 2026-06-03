Via libera a nuove risorse per lavoro e aree interne | prorogati i tirocini GOL fondi anche per l' Alto Matese

Notizia in breve

I tirocini del Programma GOL sono stati prorogati, con fondi destinati anche all’Alto Matese. La Giunta regionale ha approvato nuove risorse per sostenere il lavoro, l’inclusione sociale e la tutela del territorio. La decisione coinvolge specificamente le aree interne e le risorse per lo sviluppo locale. La delibera è stata adottata durante una riunione a Palazzo Santa Lucia.