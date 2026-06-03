Via libera a nuove risorse per lavoro e aree interne | prorogati i tirocini GOL fondi anche per l' Alto Matese
I tirocini del Programma GOL sono stati prorogati, con fondi destinati anche all’Alto Matese. La Giunta regionale ha approvato nuove risorse per sostenere il lavoro, l’inclusione sociale e la tutela del territorio. La decisione coinvolge specificamente le aree interne e le risorse per lo sviluppo locale. La delibera è stata adottata durante una riunione a Palazzo Santa Lucia.
Nuove risorse per il lavoro, l'inclusione sociale e la tutela del territorio. Sono alcuni dei principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Campania riunitasi a Palazzo Santa Lucia, con particolare attenzione al Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) e alle aree. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Ue, nuove risorse per la ricerca e linnovazione
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