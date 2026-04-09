Turismo nelle aree interne fondi per 4,2 milioni | al Sannio oltre 1,2

Sono stati assegnati circa 4,2 milioni di euro per lo sviluppo del turismo nelle aree interne della Campania, di cui oltre 1,2 milioni sono destinati al territorio del Sannio. Le risorse sono state stanziate per sostenere progetti e iniziative volte a promuovere l’offerta turistica in queste zone. La distribuzione dei fondi mira a favorire interventi specifici per valorizzare le potenzialità locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuove risorse in arrivo per lo sviluppo turistico delle aree interne della Campania, con una quota significativa destinata al territorio del Sannio. Nell’ambito di un programma complessivo da circa 4,2 milioni di euro, più di 1,2 milioni sono stati assegnati alla provincia di Benevento per sostenere interventi legati alla valorizzazione del patrimonio turistico locale. Le risorse rientrano nella Strategia Nazionale delle Aree Interne, uno strumento volto a rafforzare i territori più fragili, migliorando servizi e opportunità economiche e contrastando fenomeni come lo spopolamento. Il finanziamento deriva da un mix di fondi nazionali destinati al turismo e risorse legate alle politiche di coesione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Turismo nelle aree interne, fondi per 4,2 milioni: al Sannio oltre 1,2 Turismo, 4,2 milioni per le Aree Interne: si parteTempo di lettura: 3 minutiSi è svolto presso il Centro Direzionale di Napoli l’incontro, promosso dalla Regione Campania con i rappresentanti delle... Turismo: 1,62 milioni di euro alle aree interne salernitaneLa Regione Campania ripartisce un fondo complessivo da 4,2 milioni per sostenere il settore e contrastare lo spopolamento territoriale Il piano vede... Temi più discussi: Turismo: 1,62 milioni di euro alle aree interne salernitane; Turismo, fondi dalla Regione: 1,6 milioni per le aree interne; Tutti parlano di DMO, ma alle zone interne servono DMO che creano lavoro e sviluppo turistico tutto l’anno; Turismo: 4.2 milioni per le Aree Interne, si parte. Turismo, pronti 4,2 milioni per le Aree interne della CampaniaSi è svolto al Centro direzionale di Napoli l'incontro, promosso dalla Regione Campania, con i rappresentanti delle sette Aree Interne - Alto Matese, Alta Irpinia, Cilento Interno, Fortore Beneventano ... ansa.it Turismo, fondi dalla Regione: 1,6 milioni per le aree internePromuovere destinazioni fuori dai circuiti tradizionali, migliorare l'accessibilità, valorizzare borghi e natura. Il turismo campano intende cambiare passo e punta dritto alle ... ilmattino.it Turismo, la ricetta di Mattia Santori: «Non solo piazza Maggiore e via Indipendenza, visitatori da "spalmare" nel resto del centro storico di Bologna. Il modello è piazza Aldrovandi» x.com COME SI TRASFORMA IL TURISMO SULLA COSTA VENETA - Eventi in tutto l'anno e comunicazione specifica per i paesi esteri. Scopriamo come costa veneta sta mettendo a punto la propria strategia per incentivare il turismo, tanto nazionale quanto stranier - facebook.com facebook