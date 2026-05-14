Il presidente della Regione Abruzzo ha inviato una lettera al presidente della Repubblica, sottolineando la necessità di aumentare i fondi destinati alla sanità. Nella missiva, si chiede di adottare criteri più equi nel riparto del Fondo sanitario nazionale, evidenziando che senza risorse adeguate le aree interne rischiano di restare indietro. La richiesta nasce dalla volontà di tutelare il diritto alla salute anche nei territori periferici, che spesso ricevono meno fondi rispetto alle aree più urbanizzate.

Pescara - Il presidente della Regione Abruzzo chiede criteri più equi per il Fondo sanitario nazionale, richiamando il diritto alla salute nei territori periferici. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inviato una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rilanciare il tema della ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale e chiedere criteri più equilibrati a favore delle aree interne e dei territori periferici. Nella missiva, Marsilio richiama le parole del Capo dello Stato sulla necessità di evitare disparità territoriali nell’accesso ai servizi di cura. Il governatore abruzzese sostiene che il principio espresso da Mattarella rappresenti il cuore della battaglia portata avanti, in Conferenza Stato-Regioni, da diverse amministrazioni regionali di orientamenti politici differenti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Marsilio scrive a Mattarella: “Più fondi alla sanità o le aree interne rischiano”

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