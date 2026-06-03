Via Francigena cresce il turismo lento | l’Emilia-Romagna al centro del cammino europeo

Il turismo lungo la Via Francigena è in aumento, con l’Emilia-Romagna che si conferma tra le mete principali del cammino europeo. I flussi di pellegrini e camminatori sono in crescita rispetto agli anni precedenti. La regione registra un incremento nei visitatori che percorrono il tratto, contribuendo a un aumento delle presenze complessive lungo la via. Non sono stati comunicati dati precisi sull’afflusso, ma l’interesse per il percorso si mantiene elevato.

Cresce il turismo lento lungo la Via Francigena e l’Emilia-Romagna si conferma uno dei territori simbolo del cammino europeo. Nel 2025 sono state distribuite quasi 20mila credenziali del pellegrino lungo l’intero itinerario, con un incremento del 35,95% rispetto all’anno precedente e una presenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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