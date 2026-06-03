Via agli interventi sperimentali per contenere l' infestazione da Takahashia japonica

Il comune di Giussano avvierà nelle prossime ore interventi fitosanitari sperimentali in diversi punti del territorio per contenere l’infestazione da Takahashia japonica. Si tratta di trattamenti mirati alla riduzione della presenza della coccinella asiatica, coinvolgendo aree pubbliche e alberature. Questi interventi rappresentano una risposta temporanea e sperimentale alla diffusione dell’insetto, senza specificare modalità o prodotti utilizzati. La misura si inserisce in un piano più ampio di monitoraggio e gestione dell’infestazione.

Nuovi interventi per contrastare la coccinella asiatica chiamata Takahashia japonica in Brianza. Stavolta da parte del comune di Giussano che darà il via, nelle prossime ore in vari punti del territorio comunale, ad alcuni interventi fitosanitari sperimentali finalizzati al contenimento della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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