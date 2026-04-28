Cosa si può fare per contrastare la Takahashia Japonica

Con l’arrivo delle prime temperature più elevate, si sono verificati i primi segnali di infestazioni di Takahashia Japonica negli alberi di Milano e dintorni. Questa specie di parassita, appartenente alla famiglia delle Coccidae, è di origine asiatica e si sta diffondendo in diverse aree. Le autorità e i proprietari di aree verdi stanno valutando le misure da adottare per contenere l’infestazione.

Primi caldi e primi assaggi d’“estate” (nonostante il calendario segni ancora fine aprile): a Milano e nell’hinterland diversi alberi risultano infestati dalla Takahashia Japonica, un parassita di origine asiatica appartenente alla famiglia delle Coccidae. È facilmente riconoscibile perché forma.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Panoramica sull’argomento

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