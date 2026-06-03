Vi porto dentro la baby Arezzo ludopatica

Da arezzonotizie.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 2017 e il 2024, nella provincia di Arezzo sono stati spesi circa 3,9 miliardi di euro in attività di gioco d’azzardo, secondo i dati forniti da Agorà Telematica.

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Secondo i dati forniti da Agorà Telematica per il monitoraggio del gioco d’azzardo in Toscana nella sola provincia di Arezzo tra il 2017 e il 2024 sono stati giocati qualcosa come 3,9 miliari di euro. Una somma da capogiro frutto - come evidenziano i dati forniti dal portale toscana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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