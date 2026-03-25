In una comunità cattolica LGBT di Firenze, due persone condividono la loro gioia. Paolo e Giulia, nomi di fantasia per rispettare la loro privacy, esprimono un entusiasmo che si percepisce chiaramente. La loro testimonianza riflette un momento di felicità e di confronto all’interno di un contesto che spesso suscita dibattiti e tensioni.

“Un’emozione fortissima”. Paolo e Giulia sono felicissimi. Hanno da poco terminato il pellegrinaggio giubilare iniziato il 29 agosto che li ha portati da Terracina a Roma, percorrendo a piedi un tratto della via Francigena sud e che il 6 settembre è culminato con l’attraversamento della Porta Santa della Basilica di San Pietro. Il giro di droga, il debito, la "spedizione punitiva": almeno 7 coltellate, così è morto Gabriele. Chi sono i tre arrestati Sette anni in fabbrica, oggi è la regina toscana dei contenuti per adulti. L'intervista . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Vi porto dentro la comunità cattolica Lgbt di Firenze

Articoli correlati

Soldi e misteri. Vi porto dentro il potente movimento dei Neocatecumenali di FirenzeHanno influenza, un seguito molto forte e una struttura estremamente solida, che li porta ad avere proprio a Scandicci il fulcro d’Italia, nonché la...

Vi porto dentro la casa in collina che custodisce i 13 mila dischi del VelvetTra vinili, cd e ricordi, la musica del Velvet continua a vivere sulle colline di Santarcangelo.