Diciott' anni zaino in spalla e grande studio del sistema Vi porto dentro l' Arezzo ludopatica | ingresso 2 euro
Arezzo registra una spesa complessiva di circa 3,9 miliardi di euro nel gioco d’azzardo tra il 2017 e il 2024, secondo i dati di Agorà Telematica. La città, con un’età media di 18 anni, si confronta con un sistema di gioco diffuso, tra cui spicca un locale con ingresso a 2 euro dedicato all’offerta ludica. Questi numeri riflettono l’entità del fenomeno nel territorio provinciale.
Secondo i dati forniti da Agorà Telematica per il monitoraggio del gioco d’azzardo in Toscana nella sola provincia di Arezzo tra il 2017 e il 2024 sono stati giocati qualcosa come 3,9 miliari di euro. Una somma da capogiro frutto - come evidenziano i dati forniti dal portale toscana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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