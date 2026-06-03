A Savona, un laboratorio ha trasformato stampi industriali in oggetti di design sostenibile, combinando vetro e ceramica. La ceramica decorativa viene modellata integrando strutture di vetro, creando pezzi unici. La ricerca si concentra sull’utilizzo di materiali riciclati e processi produttivi a basso impatto ambientale. La sperimentazione mira a coniugare funzionalità e estetica, promuovendo un nuovo modo di pensare il design tra arte e industria.

Come possono gli stampi industriali diventare oggetti di design sostenibile?. Cosa accade quando la ceramica decorativa incontra la struttura del vetro?. Chi coordina il dialogo tra studenti e grandi aziende liguri?. Quali nuovi manufatti nasceranno dal riuso degli stampi Verallia?.? In Breve Presentazioni dal 3 al 7 giugno 2026 tra Genova e Savona. Workshop Re-stampi presso il Complesso di Santa Maria di Castello il 3 giugno. Progetti Segni Condivisi presentati al Liceo Chiabrera Martini il 4 giugno. Mostra finale all'atrio del Municipio di Savona durante il Festival della Maiolica. Il design incontra la materia: il quinto anno del progetto Caterina Sambin a Savona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vetro e ceramica a Savona: il design che unisce arte e industria

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