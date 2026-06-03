Vetro e ceramica a Savona | il design che unisce arte e industria

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Savona, un laboratorio ha trasformato stampi industriali in oggetti di design sostenibile, combinando vetro e ceramica. La ceramica decorativa viene modellata integrando strutture di vetro, creando pezzi unici. La ricerca si concentra sull’utilizzo di materiali riciclati e processi produttivi a basso impatto ambientale. La sperimentazione mira a coniugare funzionalità e estetica, promuovendo un nuovo modo di pensare il design tra arte e industria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come possono gli stampi industriali diventare oggetti di design sostenibile?. Cosa accade quando la ceramica decorativa incontra la struttura del vetro?. Chi coordina il dialogo tra studenti e grandi aziende liguri?. Quali nuovi manufatti nasceranno dal riuso degli stampi Verallia?.? In Breve Presentazioni dal 3 al 7 giugno 2026 tra Genova e Savona. Workshop Re-stampi presso il Complesso di Santa Maria di Castello il 3 giugno. Progetti Segni Condivisi presentati al Liceo Chiabrera Martini il 4 giugno. Mostra finale all'atrio del Municipio di Savona durante il Festival della Maiolica. Il design incontra la materia: il quinto anno del progetto Caterina Sambin a Savona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

vetro e ceramica a savona il design che unisce arte e industria
© Ameve.eu - Vetro e ceramica a Savona: il design che unisce arte e industria
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Milano Design Week: il viaggio sensoriale che unisce arte e tecnologiaDurante la Milano Design Week, il marchio Ploom, appartenente a JTI e noto per i dispositivi di riscaldamento del tabacco, ha presentato l’evento...

Ceramica e stampanti 3D: la mostra che unisce scuola e territorioUna mostra recente mette in evidenza come la ceramica venga integrata con le stampanti 3D nelle scuole e nel territorio.

Temi più discussi: Caterina Sambin Vetro & Ceramica 2026: a Genova e Savona i progetti degli studenti tra design e artigianato; Vetro zaffiro, ceramica e titanio: i nuovi materiali degli smartphone sono davvero indistruttibili?; Presentato a Milano il catalogo di Acacia, l’intervento artistico realizzato da Marco Maria Zanin per il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia; Potenza, a San Gerardo vietati vetro e superalcolici: l’ordinanza del sindaco.

vetro e ceramica aCaterina Sambin Vetro e ceramica 2026: a Savona i progetti degli studenti del Liceo artistico tra design e artigianatoCaterina Sambin Vetro e Ceramica 2026: a Savona i progetti degli studenti del Liceo Artistico tra design e artigianato ... msn.com

Caterina Sambin Vetro & Ceramica 2026: a Genova e Savona i progetti degli studenti tra design e artigianatoIn studio Fabio Filiberti, responsabile del progetto e presidente di ADI Liguria, insieme a Luca Parodi, docente del DAD dell’Università di Genova ... telenord.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web