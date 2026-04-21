Milano Design Week | il viaggio sensoriale che unisce arte e tecnologia

Durante la Milano Design Week, il marchio Ploom, appartenente a JTI e noto per i dispositivi di riscaldamento del tabacco, ha presentato l’evento FEEL THE AURA nel quartiere Brera. L’installazione ha coinvolto i visitatori in un’esperienza che unisce elementi artistici e tecnologici, creando un ambiente sensoriale immersivo. La manifestazione ha attirato pubblico e media, offrendo un esempio di come l’innovazione possa integrarsi con il design.

Il brand Ploom, specializzato in dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, trasforma il Brera Design District in un palcoscenico sensoriale con l’iniziativa FEEL THE AURA. L’evento, che si terrà dal 21 al 26 aprile presso Via delle Erbe 2A, si inserisce nel cuore della Milano Design Week 2026, offrendo ai consumatori adulti un percorso che fonde tecnologia e arte attraverso una serie di installazioni immersive. Un percorso tra luce, calore e sapori nel distretto di Brera. L’esperienza proposta quest’anno non si limita a una semplice esposizione, ma si configura come un viaggio guidato da diverse stazioni creative denominate Studios, nate dalla collaborazione con i partner NSS e Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano Design Week: il viaggio sensoriale che unisce arte e tecnologia Notizie correlate Ploom presenta "Feel the Aura" alla Milano Design Week 2026: un viaggio sensoriale dove il design incontra i sensiIl brand di JTI torna protagonista all'evento di design più importante d’Italia, con un'installazione immersiva e un ricco palinsesto di appuntamenti... Milano Design Week 2026: il design incontra il benessere sensorialeTra il 20 e il 26 aprile 2026, la Milano Design Week si presenterà come un ecosistema multidisciplinare dove il settore della cura della persona e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le 16 installazioni da non perdere alla Milano Design Week 2026 secondo AD, date e calendario; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Fuorisalone 2026. 8 cose che abbiamo visto davvero e dovreste farlo anche voi; Milano Design Week: le feste imperdibili e gli eventi da segnare in agenda. Design Week 2026, eventi e installazioni da non perdere a Milano: le migliori esposizioniIn occasione della 64esima del Salone del mobile a Rho Fiera Milano, la città ospita oltre 300 appuntamenti in occasione del Fuorisalone. Ecco cosa non perdersi ... corriere.it Audi alla Milano Design Week 2026: il palinsesto al Portrait MilanoDal talk con Federica Brignone e Stefano Domenicali all'Origin Student Program: il palinsesto Audi al Portrait Milano per la Milano Design Week 2026 ... tgcom24.mediaset.it / Ploom presenta “FEEL THE AURA” alla Milano Design Week, un’esperienza immersiva e sensoriale dedicata ai consumatori adulti, dove il design dell’eccellenza dialoga con i sensi. Dal 21 al 26 aprile, in Via delle Erbe 2A, nel Brera Design District, l’i facebook