Vetrine schierate per il verde commercianti aderiscono alla campagna contro gli abbattimenti degli alberi in autostrada

Notizia in breve

Commercianti di diverse aree hanno deciso di aderire a una campagna contro gli abbattimenti di alberi lungo autostrade, tangenziali e infrastrutture urbane. Le vetrine dei negozi sono state decorate con simboli e messaggi a sostegno della tutela degli alberi. La mobilitazione si inserisce in una fase di contestazione pubblica contro le operazioni di taglio previste in queste zone. La campagna coinvolge attivamente i commercianti, che manifestano il loro dissenso attraverso le vetrine e altri mezzi visivi.