Vetrine schierate per il verde commercianti aderiscono alla campagna contro gli abbattimenti degli alberi in autostrada
Commercianti di diverse aree hanno deciso di aderire a una campagna contro gli abbattimenti di alberi lungo autostrade, tangenziali e infrastrutture urbane. Le vetrine dei negozi sono state decorate con simboli e messaggi a sostegno della tutela degli alberi. La mobilitazione si inserisce in una fase di contestazione pubblica contro le operazioni di taglio previste in queste zone. La campagna coinvolge attivamente i commercianti, che manifestano il loro dissenso attraverso le vetrine e altri mezzi visivi.
La battaglia contro il taglio degli alberi lungo autostrade, tangenziale e infrastrutture urbane entra in una nuova fase. Dopo mesi di mobilitazione, petizioni online e incontri con amministratori locali, il comitato “Non siamo indifferenti” insieme a diverse associazioni ambientaliste rilancia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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