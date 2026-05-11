Pro Italia contro il taglio degli alberi a Roma | Un massacro del patrimonio verde

Il movimento Pro Italia ha convocato un incontro pubblico a Roma il 10 maggio presso la propria sede di via Quinto Sertorio. Durante l’evento, sono state sollevate critiche riguardo alle recenti operazioni di taglio degli alberi nella città, con l’accusa di aver causato un grave danno al patrimonio verde locale. La discussione si è concentrata sulla tutela degli alberi in ambito urbano e sulla necessità di salvaguardare gli spazi naturali nella capitale.

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Il movimento Pro Italia ha organizzato il 10 maggio un incontro pubblico nella sede di via Quinto Sertorio, a Roma, per denunciare quello che definisce “il massacro degli alberi romani”. L’evento, intitolato Il Massacro, è nato con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui numerosi abbattimenti di alberi avvenuti negli ultimi mesi nella Capitale, tra interventi di potatura, capitozzature e rimozioni che hanno interessato diverse aree della città, comprese ville storiche come Villa Borghese e Villa Doria Pamphilj. Secondo Pro Italia, la giunta guidata da Roberto Gualtieri starebbe portando avanti una politica che metterebbe a rischio il patrimonio arboreo della città, con abbattimenti considerati eccessivi e sostituzioni ritenute insufficienti.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Pro Italia contro il taglio degli alberi a Roma: “Un massacro del patrimonio verde” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Taglio degli alberi per il BRT, Francesco Battista attacca l’amministrazione: “Taranto perde il suo patrimonio verde”Tarantini Time QuotidianoProsegue il dibattito in città sugli abbattimenti di alberi legati alla realizzazione del sistema di trasporto rapido BRT. Stadio della Roma a Pietralata, il Tar del Lazio ferma l’avvio del cantiere: stop al taglio degli alberiIl Tar del Lazio ha dato mandato di fermare l'avvio del cantiere dello Stadio della Roma a Pietralata, disponendo lo stop per il tagli degli alberi. Argomenti più discussi: L’alto tasso di crescita del Pil pro capite dell’Italia: eccezione o cambio di marcia?; Lo show dell’Italian Challenge Open al Golf Nazionale; Balzo del Pil pro capite dell’Italia: eccezione o cambio di passo?; Ocse. In Italia medici +25% rispetto alla Ue, infermieri -20%. La spesa sanitaria pro capite a quota 3.086 euro, 19% sotto la media europea. A Chris Wood l’Italian Challenge Open, nono Nodari L’inglese Chris Wood, dopo un avvincente ultimo giro, ha conquistato con 266 (68 64 68 66, -22) colpi il titolo nell’Italian Challenge Open, il torneo dell’HotelPlanner Tour, in calendario anche sull’Italian Pro x.com