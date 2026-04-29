Cantiere del Lungofiume Santerno | ecco le nuove piante dopo gli abbattimenti degli alberi

Sono iniziati in questi giorni i lavori finali del progetto che prevede la riduzione del rischio idraulico e la messa in sicurezza delle zone urbane lungo il fiume Santerno, tra il ponte della Tosa e quello della ferrovia. Durante questa fase, sono stati abbattuti alcuni alberi e sono state piantate nuove piante lungo il Lungofiume Santerno. La questione ha suscitato attenzione tra i residenti e gli operatori coinvolti.

Imola, 29 aprile 2026 – Al via in questi giorni l’ultima fase dei lavori del progetto di riduzione del rischio idraulico e messa in sicurezza delle aree urbane lungo il fiume Santerno, nel tratto compreso tra il ponte della Tosa e quello della ferrovia. Dopo le operazioni preparatorie e gli interventi strutturali avviati nei mesi scorsi, quando a far rumore sono stati soprattutto gli abbattimenti che hanno provocato forti proteste, il cantiere entra ora nella fase delle nuove piantumazioni, elemento centrale del disegno complessivo di riqualificazione dell’area golenale. Secondo la tabella di marcia del Comune, verranno adesso completate le opere di finitura del primo tratto compreso tra il ponte di viale Dante e quello della via Emilia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantiere del Lungofiume Santerno: ecco le nuove piante dopo gli abbattimenti degli alberi Notizie correlate Cosenza sbarra gli alberi urbani: la città si verdeggia con mille nuove piante nel cuore dell’area metropolitanaCosenza, città in espansione verde, è ormai un’icona della ristrutturazione urbana sostenibile nel cuore della Calabria. Leggi anche: Salvare gli alberi di piazza Mentana: "Evitare abbattimenti generalizzati" Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Cantiere del Lungofiume Santerno: ecco le nuove piante dopo gli abbattimenti degli alberi; Sicurezza del Lungofiume. Via alle opere di finitura. Cantiere del Lungofiume Santerno: ecco le nuove piante dopo gli abbattimenti degli alberiPrevisto il completamento delle opere di finitura del primo tratto compreso tra il ponte di viale Dante e quello della via Emilia. Proseguono gli scavi nell’area golenale e gli interventi di protezion ... ilrestodelcarlino.it Sicurezza del lungofiume. Via alle opere di finituraPreviste la semina del prato e la messa a dimora dei nuovi alberi ... msn.com UnoTv Web. . Polla, cantieri e sicurezza stradale: prossimi progetti la riqualificazione del Lungofiume Tanagro A Polla l’amministrazione comunale guidata da Massimo Loviso fa il punto sui risultati di cinque anni di attività, tra opere concluse e nuovi cantieri a - facebook.com facebook