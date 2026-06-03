Vertenza Casa Sollievo Schlein | Lavoratori non possono pagare il prezzo di chi ha fatto i debiti
I lavoratori coinvolti nella vertenza Casa Sollievo non devono sostenere le conseguenze dei debiti accumulati da altri. La questione riguarda le condizioni di lavoro e le responsabilità legate alla gestione finanziaria dell'istituto. Nel frattempo, un esponente politico ha espresso il suo sostegno a una candidata locale, definendola la scelta migliore per portare cambiamenti nella zona.
“Rossella è la candidata giusta per portare il cambiamento”. L'endorsement per la candidata del campo largo a San Giovanni Rotondo, arriva da Elly Schlein. In piazza dei Martiri, la segretaria del Partito Democratico è giunta per portare il suo sostegno a pochi giorni dal ballottaggio. A sostegno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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