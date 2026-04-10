Vertenza Casa Sollievo sindacati e lavoratori non mollano | Non baratteremo ciò che ci spetta

Le segreterie territoriali di diversi sindacati rappresentativi dei lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza affermano che la situazione all’interno della struttura è critica. I lavoratori dell’Irccs denunciano il mancato riconoscimento dei diritti economici e segnalano un avvertimento preoccupante riguardo alle condizioni di lavoro. Le sigle sindacali ribadiscono la volontà di non rinunciare a quanto loro spetta e continuano a sostenere le rivendicazioni.