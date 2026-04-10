Vertenza Casa Sollievo sindacati e lavoratori non mollano | Non baratteremo ciò che ci spetta
Le segreterie territoriali di diversi sindacati rappresentativi dei lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza affermano che la situazione all’interno della struttura è critica. I lavoratori dell’Irccs denunciano il mancato riconoscimento dei diritti economici e segnalano un avvertimento preoccupante riguardo alle condizioni di lavoro. Le sigle sindacali ribadiscono la volontà di non rinunciare a quanto loro spetta e continuano a sostenere le rivendicazioni.
Le segreterie territoriali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpi, Fials e Nursing Up sostengono che la situazione di Casa Sollievo della Sofferenza sia insostenibile, poiché vede i lavoratori dell'Irccs "stretti tra il mancato riconoscimento dei propri diritti economici e un preoccupante avvertimento di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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