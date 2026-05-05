Il segretario di Stato della Città del Vaticano ha partecipato a una messa in occasione del settantesimo anniversario della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Durante l’evento, ha espresso attenzione verso la situazione della struttura, ricordando l’importanza dell’istituto per i pazienti e il personale coinvolto nella vertenza. La celebrazione ha visto la presenza di numerosi lavoratori e rappresentanti dell’ente.

Il cardinale Parolina, segretario di Stato della Città del Vaticano, ha celebrato messa per i settanta anni della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Poi ha incontrato i lavoratori e ha detto loro della “vicinanza del Santo Padre che desidera ribadire il suo sostegno all’opera di Padre Pio. Il Papa mi ha incaricato di dirvi che ha a cuore la situazione di Casa sollievo della sofferenza.” Parole importanti in un periodo chiave della pesante vertenza. L'articolo “Il papa ha a cuore la situazione di Casa sollievo della sofferenza” Parolin ai lavoratori alle prese con la difficile vertenza proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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