Vertebrae | la pittura come corpo e memoria nella personale di Gianluca Amadori
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Gli spazi di Tracce Gallery via Irzio Zanotti ospiteranno dal 5 al 29 giugno la mostra Vertebrae, mostra personale del pittore forlivese Gianluca Amadori. L'esposizione nasce dall'osservazione della materia e delle sue trasformazioni. Le opere di Amadori evocano strutture primordiali, tracce. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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