Maldive italiani morti nella grotta | il primo corpo trovato è di Gianluca Benedetti

Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi dei cinque subacquei italiani morti durante un’immersione alle Maldive. Finora è stato ritrovato il corpo di uno dei subacquei, identificato come Gianluca Benedetti. Le ricerche continuano sul luogo dell’incidente, con l’obiettivo di trovare gli altri quattro corpi. La zona dell’incidente si trova nel tratto di mare interessato dall’incidente, dove le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

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