Maldive italiani morti nella grotta | il primo corpo trovato è di Gianluca Benedetti

Da ildifforme.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi dei cinque subacquei italiani morti durante un’immersione alle Maldive. Finora è stato ritrovato il corpo di uno dei subacquei, identificato come Gianluca Benedetti. Le ricerche continuano sul luogo dell’incidente, con l’obiettivo di trovare gli altri quattro corpi. La zona dell’incidente si trova nel tratto di mare interessato dall’incidente, dove le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Iniziato il recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Fino ad ora è stato ritrovato un solo corpo, quello di Gianluca Benedetti, ma si procede con le ricerche. Il maltempo rallenta le operazioni: “È il più grave incidente subacqueo nella storia del Paese” Sono iniziate alleMaldivele operazioni per il recupero dei corpi deicinque subacquei italiani mortinell’incidente avvenuto nell’atollo di Vaavu, a circa 90 minuti di motoscafo dalla capitaleMalé. La Procura di Roma sta indagando, gli inquirenti, coordinati dal procuratore capoFrancesco Lo Voi, sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull’episodio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

maldive italiani morti nella grotta il primo corpo trovato 232 di gianluca benedetti
© Ildifforme.it - Maldive, italiani morti nella grotta: il primo corpo trovato è di Gianluca Benedetti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Maldive, al via recupero corpi sub. Ancora ignote le cause

Video Maldive, al via recupero corpi sub. Ancora ignote le cause

Sullo stesso argomento

Maldive, italiani morti nella grotta: il primo corpo trovato è di Monica MontefalconeIniziato il recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani morti alle Maldive durante un'immersione.

Sub italiani morti alle Maldive, il dolore della madre di Gianluca Benedetti: "L'ho saputo dall'ambasciata"Cinque sub italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu.

gianluca benedetti maldive italiani morti nellaItaliani morti alle Maldive, il testimone a bordo della Duke of York: Il tempo era bello, adatto a un'immersione. Doveva durare meno di un'oraMonica Montefalcone, 51 anni, docente di Ecologia all'Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, la ricercatrice Muriel Oddenino di Poirino, e i due ... leggo.it

gianluca benedetti maldive italiani morti nellaI 5 sub italiani morti alle Maldive: chi era il padovano Gianluca BenedettiDopo una lunga esperienza nella finanza, lavorava da alcuni anni nell'arcipelago come manager, istruttore subacqueo e capobarca ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web