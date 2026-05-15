Maldive italiani morti nella grotta | il primo corpo trovato è di Gianluca Benedetti
Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi dei cinque subacquei italiani morti durante un’immersione alle Maldive. Finora è stato ritrovato il corpo di uno dei subacquei, identificato come Gianluca Benedetti. Le ricerche continuano sul luogo dell’incidente, con l’obiettivo di trovare gli altri quattro corpi. La zona dell’incidente si trova nel tratto di mare interessato dall’incidente, dove le operazioni di soccorso sono ancora in corso.
Iniziato il recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Fino ad ora è stato ritrovato un solo corpo, quello di Gianluca Benedetti, ma si procede con le ricerche. Il maltempo rallenta le operazioni: “È il più grave incidente subacqueo nella storia del Paese” Sono iniziate alleMaldivele operazioni per il recupero dei corpi deicinque subacquei italiani mortinell’incidente avvenuto nell’atollo di Vaavu, a circa 90 minuti di motoscafo dalla capitaleMalé. La Procura di Roma sta indagando, gli inquirenti, coordinati dal procuratore capoFrancesco Lo Voi, sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull’episodio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Maldive, al via recupero corpi sub. Ancora ignote le cause
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