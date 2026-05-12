Radici a Isernia la memoria della Terra nella personale dell’artista napoletana Enza Monetti

di Fiorella Franchini Presso la Galleria Spazio Arte Petrecca di Isernia, la mostra Radici di Enza Monetti rappresenta un viaggio immersivo che sfida la percezione del visitatore, ponendolo dinanzi alla maestosità simbolica dell’albero. Sotto la direzione artistica di Gennaro Petrecca e la cura di Carmen D’Antonino e Maria Rosaria Rosato Ferretti, l’esposizione non è solo una rassegna di opere, ma un vero e proprio “congegno poetico” che interroga il nostro legame con il tempo e la natura. L’opera di Enza Monetti si distingue per una straordinaria sintesi tra materia e forma. L’artista napoletana, la cui carriera vanta tappe prestigiose come il Museo Nitsch e il MADRE, dimostra una sapienza tecnica originale e intensa: dai legni scolpiti alle tele antiche, fino alle vibrazioni luminose delle light-box.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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