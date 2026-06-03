versilia gourmet ecco chi sono i vincitori

Durante il gran gala di Versilia Gourmet, arrivato alla 16ª edizione, sono stati annunciati i vincitori dell’edizione 2023. L’evento ha visto la partecipazione di chef e ristoratori di alto livello, premiati per le loro eccellenze. La serata ha celebrato i protagonisti della ristorazione con riconoscimenti ufficiali. La manifestazione si è svolta tra l’attenzione del pubblico e i professionisti del settore, con premiazioni che hanno coinvolto le figure di spicco del panorama gastronomico.

Il "gotha" della ristorazione ha dato spettacolo al gran gala del " Versilia Gourmet ", evento che premia i "big" del settore e giunto alla 16^ edizione. La premiazioni si sono svolte per il terzo ano al Paradis agricole, a partire dagli assaggi serviti nell’immenso parco costellato da olivi e arte, tra laghetti artificiali e tanta vegetazione. Gli oltre 200 ospiti si sono poi spostati nella grandissima serra, arricchita da statue e bozzetti in marmo come richiamo a Pietrasanta, ormai da tre anni sede della kermesse. Condotta da Claudio Sottili, la serata è entrata nel vivo con la consegna degli "Oscar alla ristorazione". Sugli scudi Enrico Bartolini (nella foto), chef 14 stelle Michelin giunto da Milano per ricevere il premio Versilia Gourmet Franciacorta "Eccellenza italiana", rappresentato dalla statuetta in marmo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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