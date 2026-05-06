David di Donatello 2026 | ecco chi sono gli attori e film vincitori

La cerimonia di premiazione della 71ª edizione dei premi David di Donatello si è svolta mercoledì 6 maggio presso gli studi di Cinecittà e è stata trasmessa in diretta su Rai1. La manifestazione, condotta da Annalisa, ha visto la consegna dei riconoscimenti ai film e agli attori vincitori di quest’anno. La serata ha coinvolto diversi protagonisti del cinema italiano, con premi assegnati in varie categorie.

Roma, 6 maggio 2026 – Si è aperta oggi, mercoledì 6 maggio, con Annalisa la cerimonia di premiazione della 71esima edizione dei premi David di Donatello, in diretta su Rai1 dagli studi di Cinecittà. La cantante ha portato sul palco atmosfere dei musical di Broadway esibendosi con un medley della sua hit ‘Esibizionista’ e ‘Bang Bang (My Baby Shot Me Down)’, scritta da Sonny Bono e pubblicata da Cher nel 1966. “Un Paese che non difende il cinema e i film da produrre è un Paese che smette di sognare” ha detto il conduttore Flavio Insinna parlando delle proteste delle maestranze fuori dagli studi di Cinecittà durante l’arrivo dei candidati e premiati sul tappeto rosso.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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