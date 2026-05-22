Sanità sport e solidarietà | ecco chi sono i vincitori dell’Ape d’Oro 2026

Da ternitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 29 maggio alle 12 si terrà nella sala del consiglio provinciale di Terni la cerimonia della terza edizione dell’Ape d’Oro 2026. Durante l’evento verranno premiate persone e organizzazioni che si sono distinte nel settore della sanità, dello sport e della solidarietà. La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento per chi ha contribuito con impegno in questi ambiti. La premiazione si svolgerà davanti a un pubblico di ospiti e rappresentanti istituzionali.

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La terza edizione dell’Ape d’Oro è in programma venerdì prossimo 29 maggio alle 12 nella sala del consiglio provinciale di Terni. Spetterà al vicepresidente di Palazzo Bazzani, Francesco Maria Ferranti, fare gli onori di casa e accogliere le cinque persone scelte dalla commissione giudicatrice. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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