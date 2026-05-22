Sanità sport e solidarietà | ecco chi sono i vincitori dell’Ape d’Oro 2026

Venerdì 29 maggio alle 12 si terrà nella sala del consiglio provinciale di Terni la cerimonia della terza edizione dell’Ape d’Oro 2026. Durante l’evento verranno premiate persone e organizzazioni che si sono distinte nel settore della sanità, dello sport e della solidarietà. La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento per chi ha contribuito con impegno in questi ambiti. La premiazione si svolgerà davanti a un pubblico di ospiti e rappresentanti istituzionali.

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