Un uomo ha dichiarato che la moglie lo ha tradito durante un periodo complicato della sua vita. La sua domanda è come possa ancora fidarsi di lei. La rubrica quindicinale di Valeria De Vellis, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, affronta casi come questo. In questa sede vengono analizzati aspetti legali e pratici legati alle relazioni e ai tradimenti.

Gentile Avvocata, mia moglie mi ha tradito dopo quindici anni di matrimonio, nel momento più difficile della mia vita. Siamo entrambi avvocati di due importanti studi d’affari. Circa un anno e mezzo fa, sono stato coinvolto, mio malgrado, in una indagine penale dalla quale poi, fortunatamente, sono uscito indenne. Sono stati mesi pesantissimi, ho temuto di perdere il mio lavoro, i miei soldi, la nostra casa, la stima dei colleghi, la mia reputazione, la mia immagine professionale e tutto ciò che ho faticosamente costruito in una vita di lavoro e di sacrifici. Sono caduto in depressione, anche perché mia moglie, invece di sostenermi e di starmi vicino, era assente, distante, insofferente e mi faceva persino sentire responsabile di quello che stava accadendo a me e alla nostra famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Mia moglie mi ha tradito nel momento più difficile della mia vita: come faccio a fidarmi ancora?»

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