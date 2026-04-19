A 38 anni, Anna Muzzolon ha attraversato diversi settori lavorativi, passando dalla chimica alla pirografia, e poi al marketing. Dopo aver sperimentato più volte, ha deciso di cambiare direzione. In un’intervista, ha spiegato che la coerenza non consiste nel restare sempre uguali, ma nel trovare un senso nel proprio percorso e nelle scelte compiute nel corso degli anni.

Laureata in Chimica industriale, ha lavorato per sei anni come analista di laboratorio nel settore farmaceutico. Poi ha fatto un’esperienza nell’insegnamento, e dopo ancora ha iniziato a coltivare la passione per la pirografia, la tecnica dell’incidere il legno attraverso il calore. Attraverso il suo progetto creativo personale poi ha messo in piedi da zero una presenza digitale, sperimentando strategie comunicative, community e promozione online, e oggi è responsabile marketing e comunicazione di Mamazen Startup Studio, di Torino. Lei ha lavorato a lungo in laboratorio nel settore farmaceutico: che persona era allora, e quanto si riconosceva in quella vita? «Era un ambiente in cui precisione, rigore e rispetto delle procedure erano centrali in ogni singolo gesto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dalla chimica, alla pirografia, al marketing: la storia di Anna Muzzolon, che ha cambiato più volte lavoro: «La coerenza non è rimanere sempre uguali, ma riuscire a dare un senso al proprio percorso»

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