Veronamercato un modello di solidarietà | recuperati 600mila chili di alimenti
Veronamercato ha recuperato 600mila chili di alimenti destinati a scopi benefici. L'operazione fa parte di un progetto di solidarietà che coinvolge l'infrastruttura, utilizzata anche per iniziative di educazione e promozione sociale. La raccolta di cibo viene gestita attraverso collaborazioni con enti e associazioni di volontariato. Questi alimenti vengono poi distribuiti a persone in difficoltà o utilizzati per programmi di sostegno alimentare.
Veronamercato si conferma un'infrastruttura strategica non solo per l'economia, ma anche per il tessuto sociale cittadino, consolidando iniziative che spaziano dal recupero alimentare all'educazione dei più giovani.In primo piano spicca il successo del progetto Rebus (Recupero Eccedenze Beni. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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