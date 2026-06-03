Veronamercato un modello di solidarietà | recuperati 600mila chili di alimenti

Notizia in breve

Veronamercato ha recuperato 600mila chili di alimenti destinati a scopi benefici. L'operazione fa parte di un progetto di solidarietà che coinvolge l'infrastruttura, utilizzata anche per iniziative di educazione e promozione sociale. La raccolta di cibo viene gestita attraverso collaborazioni con enti e associazioni di volontariato. Questi alimenti vengono poi distribuiti a persone in difficoltà o utilizzati per programmi di sostegno alimentare.